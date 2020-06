Personnage imaginé il y a maintenant plus de 20 ans, le succès de Bob l’éponge carrée ne se dément pas auprès des jeunes (et moins jeunes). Adapté de nombreuses fois sur les consoles d’anciennes générations, l’épisode sorti en 2003 sur PlayStation 2 et GameCube notamment se voit ici offrir une version réhydratée, entendez par là remasterisée sous le nom Bob l’Eponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté. Porté par les équipes de Purple Lamp Studios et édité par THQ Nordic, que vaut ce portage HD sorti ce 23 juin sur nos consoles actuelles Switch, Xbox One et PlayStation 4 ?

Conditions de test : Nous avons terminé l’histoire principale entièrement en une bonne douzaine d’heures et nous avons essayé succinctement le mode multijoueur en local. Nous n’avons pas ramassé tous les collectibles (bien qu’énormément ne puissent être manqués), le tout sur PlayStation 4 Pro.

Qui vit dans un ananas dans la mer ?

Notre épopée commence à l’intérieur de la maison de Bob l’éponge en forme d’ananas. En guise de tutoriel, vous apprenez les bases du gameplay que vous pouvez lire sur des pancartes indiquées par votre célèbre animal de compagnie, Gary l’escargot qui miaule. Puis, vous arpenterez les différentes pièces à la recherche de vos premiers objets brillants.

Ces mystérieuses fleurs colorées sont en fait des éléments délaissés par les robots qui ont envahi la ville de Bikini Bottom. Car oui, le scénario des plus classiques vous apprendra que vous devez débarrasser la ville de tous les robots afin de sauver la vie de tous les habitants. Rien que ça. Car oui, le maléfique Plankton a encore frappé. Il est décidé à anéantir la ville de Bikini Bottom et à réduire à néant ses habitants. Pour cela, il a inventé une diabolique machine : le Duplicator 3000. Mais ce que Plankton n’avait pas prévu, c’est que les robots ne lui obéiraient pas et n’en feraient qu’à leur tête.

Pour vous en débarrasser, il faudra ramasser les objets brillants mais aussi des spatules dorées. Ces spatules sont disséminées dans les niveaux et vous les obtiendrez par exemple en réalisant des actions pour les habitants de la ville.

Les objets brillants vous serviront également pour ouvrir des passages dans certains niveaux, ou encore pour les échanger contre des spatules dorées auprès de Mr Krabbs, toujours obnubilé par le « pognon ». Bon nous n’avons toujours pas compris pourquoi les habitants attendent que l’on fasse des actions pour eux pour nous faire gagner des spatules qu’ils possèdent et qui sauveront la ville des robots, mais soit.

Vous reprendrez bien des petites bulles ?

Grâce à vos amis, Patrick l’étoile de mer et Sandy, l’écureuil texan, vous devrez arpenter les différentes parties du domaine à la recherche de ces objets. Chacun des personnages que vous pourrez contrôler possède ses propres capacités spéciales. Par exemple, Bob l’éponge possède une attaque bulle qui lui permet de détruire des caisses en hauteur, mais il peut aussi entre autres jouer au bowling en fabriquant une bulle de savon qui permettra de détruire un ennemi, une caisse, ou encore faire tourner des plates-formes.

Patrick, lui, est le seul personnage capable de porter des objets lourds au-dessus de sa tête, à savoir des rochers à emmener à un endroit précis, ou encore des pastèques pour activer des mécanismes ou éliminer des ennemis. Sandy l’écureuil est capable d’utiliser son lasso afin de prolonger le double saut.

Cela permet d’atteindre des plates-formes trop éloignées pour les autres personnages. Elle est capable également de se balancer sur des crochets situés en hauteur à la manière de Tarzan. Ce que le jeu propose de manière efficace, c’est de changer de personnage en quelques secondes grâce à des panneaux d’arrêt de bus disséminés un peu partout quand il le faut.

Bien que chaque niveau impose les deux personnages nécessaires à l’évolution, cela ne se ressent pas trop car on est amusé de devoir changer de personnage afin d’avancer dans notre progression et ainsi varier notre manière de jouer. Car le jeu, composé de mondes totalement différents les uns des autres, propose une variété de level design très appréciée et très fidèle à l’univers de Bob l’éponge.

On va par ailleurs retrouver les voix françaises actuelles du dessin animé, ainsi que celles des personnages secondaires, accompagnées de nombreux lieux emblématiques connus du jeune public. Et là-dessus, les développeurs ont réussi leur pari d’immersion.

Vous pourrez ainsi vous balader dans la prairie des méduses (connues pour leur confiture) ou encore le seau de l’enfer, maison du diabolique Plankton, mais aussi la sphère de l’écureuil Sandy, le restaurant de Mr Krabbs et la maison de retraite de L’homme-sirène et de Bernard l’Hermite. Ces petites touches continuent via notamment la présence du commentateur poisson pour les combats de boss, ou pour les journaux télévisés, en passant par les tableaux accrochés aux murs dans les niveaux représentant des scènes bien connues du dessin animé.

Une pente savonneuse

Si l’on doit parler graphismes, ce remaster est plutôt réussi. Sans révolutionner ce que nous proposait le jeu à l’époque, celui-ci a subi un très large lifting avec son arrivée sur les consoles actuelles. Alors il est vrai que la qualité des textures n’est pas à la hauteur pour une fin de génération de consoles, mais finalement, cela colle bien à la licence cartoonesque. Les cinématiques qui font leur apparition dans ce remaster sont aussi de très bonne facture.

Les personnages sont parfaitement modélisés et très fidèles au rendu connu et les nombreuses touches qui rappellent le dessin animé sont très bienvenues ce qui fait que l’ensemble est agréable, rafraichissant, plutôt dynamique et fluide. Restent cependant quelques passages ayant montré du clipping et des retards dans l’affichage de certaines textures (très souvent tout de même).

Les contrôles des personnages sont plutôt agréables, le gameplay a été étoffé, mais l’on regrette cependant qu’il n’ait pas été actualisé pour correspondre aux attentes des joueurs de 2020. Avec une progression trop linéaire basée sur la collecte d’objets, le jeu est resté sur un modèle du style Super Mario 64. Ainsi, bien que le concept ait vraiment vieilli, la formule fonctionne toujours autant tant l’univers de Bob l’éponge est incroyable.

La bande-son elle aussi est très fidèle à l’univers du dessin animé. Peut-être même trop. En effet, bien que les musiques soit parfaitement orchestrées et collent parfaitement à l’univers que l’on connaît, chaque niveau possède son propre thème répété en boucle. Et cela peut être un tout petit peu grinçant parfois quand l’on reste plusieurs dizaines de minutes dans le même niveau, où l’on aurait presque envie de couper le son.

Il faut noter que Bob l’éponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté n’est pas un monde ouvert. En effet, proposant de multiples paysages diversifiés et plutôt grands, le jeu nous dirige tout de même de manière assez explicite. En effet, un seul chemin est possible pour gravir les niveaux, et vous n’aurez pas trop le choix de l’ordre dans lequel vous devrez les réaliser. En effet, chacun se débloque à l’aide d’un nombre spécifique de spatules dorées, que vous obtiendrez en finissant les niveaux antérieurs.

Cela dit, de nombreuses autres choses sont à réaliser dans cet univers comme faire et refaire des courses contre-la-montre sur des toboggans géants (sur lesquels chacun des personnages aura sa façon de descendre), ramasser à outrance des objets brillants par dizaines de milliers afin de les échanger contre des nouvelles spatules dorées, ou encore ramasser des chaussettes sales que les robots ont dispersées. Ces chaussettes appartiennent à Patrick, votre ami un peu bête, et il vous donnera des spatules si vous lui ramenez l’ensemble de ses 80 chaussettes perdues.

Alors, on rit, Master ?

Si l’on prend en considération tous ces éléments, les fans de la première heure seront parfaitement comblés par tous les éléments que réunit ce jeu y compris les très nombreux clins d’œil au dessin animé, tandis que les nouveaux venus ne seront pas dépaysés car s’agissant d’un jeu à la progression et au gameplay très classique et connu des habitués du genre. On regrettera cependant une difficulté bien trop faible sur la quasi-totalité de l’aventure, avec seulement quelques endroits proposant une difficulté exacerbée de manière totalement illogique.

Les quelques boss qui vous permettront de débloquer une nouvelle partie de la ville ne sont pas forcément compliqués à vaincre une fois les mécaniques comprises et les points faibles facilement repérés. De plus, les très nombreux points de contrôle proposés ainsi que les vies représentées par des slips de Bob l’éponge présents en très grand nombre dans les niveaux ne permettent pas de punir la prise de risque.

En effet, si prendre un coup peut vous faire perdre un peu de vie, tomber dans l’eau ou sauter d’une plate-forme dans le vide ne vous ramènera que quelques secondes en arrière et ainsi ne vous obligera pas à recommencer tout un pan du niveau. Idem si vous perdez toute votre vie, vous reprendrez au dernier check-point, sans oublier la célèbre main en costard qui vous ramènera comme par magie dans le jeu.

Dans le rayon des choses un peu moins enthousiasmantes, on notera la présence de très (trop) nombreux écrans de chargement entre les niveaux et entre chaque partie des niveaux. Ceci représente un gros point noir surtout pour un jeu sorti en 2020. On regrettera aussi la présence du générique tant connu du dessin animé mais uniquement en version anglaise dans l’écran titre.

Cela est dommage de proposer un jeu entièrement traduit et doublé en français et de ne pas proposer le générique culte dans la même langue surtout pour les plus jeunes d’entre nous qui se seraient amusés à le chanter en lançant le jeu. Car oui, le jeu est sensiblement fait pour les plus jeunes d’entre nous, par son côté très accessible et sa progression et son aspect non punitif. Mais même les plus anciens pourront y trouver leur compte tant le dessin animé leur rappellera leur enfance ou que les mécaniques de gameplay dignes d’un bon jeu de plateforme leur seront présentées.

A noter pour finir la présence d’un mode multijoueur en local ou en ligne, que nous avons testé brièvement. Le mode n’est pas très intéressant et consiste en une succession de combats d’ennemis par vagues en compagnie d’un autre joueur. Là encore, pas d’élimination mais uniquement un temps avant de réapparaître et d’affronter les robots envoyés par un robot-Carlo peu convaincant. Une petite déception bien que le mode a le mérite d’exister. On aurait aimé un mode multijoueur dans le jeu principal par exemple.