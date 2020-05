THQ Nordiq et Purple Lamp Studios donnent une date de sortie et dévoilent plusieurs trailers pour Bob l’Eponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté, le remake du premier jeu du même nom.

Lutte éternelle pour Bikini Bottom contre Plankton

Bob l’Eponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté (dont vous pouvez voir la liste des Trophées et Succès) va vous permettre de revivre l’aventure initiale de Bob L’Eponge : Bataille pour Bikini Bottom. Le classique culte est de retour, la splendeur spongieuse est renouvelée et plus belle que jamais.

Incarnez Bob l’éponge, Patrick et Sandy et montrez au méchant Plankton que le crime paie encore moins que M. Krabs. Vous voulez sauver Bikini Bottom de beaucoup de robots rampants avec vos bulles puissantes? Vous voulez sauter à l’élastique? Faites-le ! Vous voulez unir vos forces dans un tout nouveau mode multijoueur? La bataille est lancée!

Incarnez Bob l’éponge, Patrick et Sandy et utilisez leurs compétences uniques.

Contrecarrez le plan diabolique de Plankton, empêchez le de régner sur Bikini Bottom avec son armée de robots loufoques.

Rencontrez d’innombrables personnages de la série bien-aimée.

Fidèle remake de l’un des meilleurs jeux Bob l’éponge jamais créé.

Des visuels haut de gamme, des résolutions modernes et un gameplay soigné.

Un tout nouveau mode horde multijoueur pour un maximum de deux joueurs, en ligne et hors ligne.

Un contenu restauré qui a été supprimé du jeu original comme le Robot Squidward…

Bob l’Eponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté arrivera le 23 juin sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.