Tout d’abord sorti sur Switch et PC en février dernier, le jeu de plateforme de ROBI Studios a rejoint le catalogue de Stadia en début juin puis s’est ensuite forgé un chemin vers la Xbox One de Microsoft ce 9 juillet. Il conclut donc ses sorties consoles avec une version PS4 numérique disponible dès maintenant sur le PS Store au prix de 19,99€. Une réduction de 20% s’applique pour les détenteurs de l’abonnement PS Plus.

Fin de la tournée des consoles pour Blue Fire

Jeu de type action/plateforme, Blue Fire avait intrigué par sa direction artistique épurée et son mélange des genres affichant tantôt des ressemblances avec les classiques Hollow Knight et The Legend of Zelda. Celui-ci a finalement réussi à trouver son public et a reçu un accueil plutôt chaleureux de la part des joueurs.

Les détenteurs de l’ancienne console de Sony pourront donc dès à présent se plonger dans cet œuvre. Si vous désirez vous faire une première opinion sur ce titre, on vous renvoie vers l’article contenant notre avis en vidéo. Enfin, le jeu sortira également en version physique sur PS4 en début août. Il est possible de précommander cette version chez les revendeurs habituels, comme Just For Games ou la Fnac, au prix de 29,99€.