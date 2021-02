Blue Fire : Un jeu d’aventure exigeant avec de la plateforme, notre avis vidéo

Disponible depuis le 4 février sur PC et Nintendo Switch, et prévu pour sortir plus tard dans l’année sur PlayStation 4 et Xbox One, Blue Fire est le premier titre de ROBI Studios. Somme de nombreuses influences, à la croisée des chemins entre un Zelda ou un Hollow Knight, le titre propose une aventure avec des nombreuses phases de plateformes exigeants et des combats impitoyables, où l’erreur n’a pas sa place. Notre petit héros doit alors parcourir le royaume de Penumbra pour le délivrer de la corruption.

Se présentant comme un action-RPG rapide et nerveux, Blue Fire prend aussi des allures de metroidvania avec de l’exploration et des capacités à débloquer pour trouver de nouvelles zones. Disponible pour 16,79€ (avec 10% de réduction jusqu’à demain), le titre fait l’objet de notre Indie Story de la semaine, dans lequel on revient sur ses forces et faiblesses avec de la capture maison effectuée sur la version Nintendo Switch.