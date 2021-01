Blue Fire arrive sur PC et Switch le 4 février, et plus tard sur PS4 et Xbox One

On avait découvert Blue Fire lors d’un Indie World l’année dernière, où le jeu de Robi Studios avait tapé dans l’oeil de plusieurs joueurs. Quelques mois de silence après, on a enfin une date de sortie pour le titre, et c’est tout bientôt.

D’abord sur Switch et PC

Blue Fire sera donc disponible le 4 février prochain sur PC et Nintendo Switch, pour un peu moins de 20€. On sait que le jeu sortira également sur PS4 et Xbox One, mais aucune date n’a été indiquée pour ces plateformes.

Un nouveau trailer a été publié dans la foulée pour ce jeu de plateforme en 3D, où l’on pourra parcourir le royaume de Penumbra pour y découvrir ses secrets. Le jeu mélangera des phases de plateformes et des combats difficiles, avec la possibilité d’upgrader son arsenal et de partir à la chasse des collectibles partout dans le monde.