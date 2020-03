Chaque semaine, le mercredi à 18 heures, on vous propose une nouvelle découverte issue de la scène indépendante sur notre chaîne YouTube. Après Curse of the Dead Gods ou encore Wolcen, le dernier épisode était consacré à Bloodroots, un jeu d’action quelque peu frénétique où l’on y incarne Mr Wolf, qui a particulièrement soif de vengeance.

On s’attarde donc dessus, le temps d’une vidéo, où vous retrouverez à la fois notre avis mais également quelques séquences inédites. Pour rappel, le jeu est disponible en numérique sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.