Bloodroots est disponible dès maintenant sur PC et consoles

Annoncé depuis presque un an, Bloodroots est désormais disponible sur PC et consoles. Cette sortie s’accompagne d’une nouvelle bande-annonce animée complètement barrée, créée en collaboration avec le studio d’animation québécois «Du Coup animation».

Le monde sera votre arme

Trahi par tous ses amis, Mr Wolf n’a qu’une envie : se venger. Et pour cela, vous allez pouvoir utiliser tout ce qui vous passera entre les mains afin de tuer vos ennemis. Les joueurs seront en mesure d’improviser et d’expérimenter avec tout à leur disposition, et la créativité sera récompensée.

Affiché à un prix de 15,99€, vous pouvez profiter d’une réduction de 10% durant une semaine. Bloodroots est disponible uniquement en dématérialisé sur Steam, le PS Store et le Nintendo eShop.

Pour rappel, Bloodroots est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.