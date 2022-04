Warcraft : Le jeu mobile sera dévoilé par Blizzard le 3 mai prochain

Activision-Blizzard est décidément très loquace ces dernières semaines concernant ses nouveaux jeux, surtout du côté de Blizzard. Après avoir levé le voile sur Dragonflight, la prochaine extension de World of Warcraft, et l’annonce de la date de sortie de Diablo Immortal, l’éditeur nous avait promis de nous parler prochainement du titre mobile Warcraft qui est en développement depuis pas mal de temps maintenant. C’est via un tweet que l’on apprend que la présentation de ce jeu aura lieu dès la semaine prochaine.

Join us for the reveal of a new mobile game set in the #Warcraft Universe.

📆 May 3rd

🕙 10am PT

🌐 https://t.co/hb3oiYHQrm pic.twitter.com/Tr8zIQmIHp

— World of Warcraft (@Warcraft) April 28, 2022