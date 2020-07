Blightbound, un accès anticipé prévu pour ce 29 juillet

Alors que l’on s’attendait à recevoir ce genre de nouvelles pendant la conférence Devolver toujours planifiée pour ce soir à 21 heures, Blightbound nous annonce tout de même qu’il sera disponible en accès anticipé le 29 juillet prochain.

Une sympathique mise en bouche avant le Devolver Direct

Pour rappel, Blightbound est le nouveau projet de Ronimo Games et de Devolver Digital. Le jeu se décrit principalement comme une expérience multijoueur, puisque c’est au sein d’une équipe de 3 que les joueurs pourront venir à bout des différents donjons parsemés d’énigmes et de créatures en tous genres.

Chaque joueur aura alors un rôle bien précis dans cette équipe puisque les héros jouables appartiendront à une des 3 classes suivantes : Mage, Assassin, Guerrier. Ainsi, dans cette première version du jeu, le joueur pourra parcourir trois zones : « the eerie Gravemark », « the oppressive Underhold » et « the precarious Blood Ridge ». De plus, il sera possible de développer son refuge en recrutant de nouveaux artisans afin de mieux équiper ses héros et pouvoir repartir à l’assaut des donjons.

Cet accès anticipé sera disponible via la plateforme Steam, et Blightbound bénéficiera d’une réduction de 10% sur son prix de vente à cette occasion.