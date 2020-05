Blightbound le titre de Ronimo et Devolver se dévoile

Annoncé il y a peu, on ne savait pas encore le nom de ce nouveau projet qui est le fruit de la collaboration entre l’éditeur Devolver Digital et le studio de développement Ronimo Games. C’est désormais chose faite puisqu’un direct a été diffusé sur la chaîne Youtube de Devolver aujourd’hui même.

Blightbound qu’est-ce que c’est ?

Blightbound est un jeu coopératif en local ou en ligne qui proposera à 3 joueurs de faire équipe et d’explorer différents donjons dans lesquels différentes énigmes et créatures reposent. Ils devront alors triompher des multiples épreuves du Blight, une mystérieuse brume qui s’est échappée de la corne brisée d’un titan.

Le jeu s’offre un aspect personnalisable plutôt poussé puisqu’il sera possible de recruter environ une vingtaine de héros uniques au cours de la campagne et de personnaliser leur répertoire d’attaques et de compétences. Chacun de ces personnages aura alors une fonction bien définie dans l’équipe puisqu’il s’agira de revêtir le rôle d’un assassin, d’un guerrier ou d’un mage.

Bercé d’un univers de dark fantasy avec des personnages peints à la main, le jeu devrait recevoir des mises à jour gratuites après sa sortie afin d’ajouter de nouveaux endroits à explorer, de nouveaux héros jouables et plusieurs items à débloquer. L’accès anticipé de Blightbound est prévu pour 2020 et sera disponible sur Steam.