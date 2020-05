Devolver Digital : une nouvelle collaboration avec Ronimo Games annoncée

Teasé par l’éditeur sur Twitter, un nouveau projet en collaboration entre Devolver Digital et le studio hollandais Ronimo Games serait dans les cartons, soit 8 ans après la sortie initiale de Awesomenauts.

Devolver Digital is hyped to partner with @RonimoGames on their next heroic project after Awesomenauts! Watch for the reveal next week… pic.twitter.com/Xk28JerPxT

— Devolver Digital (@devolverdigital) May 8, 2020