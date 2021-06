Blaster Master Zero III se dévoile un peu plus en images

A l’approche de la sortie de Blaster Master Zero III, dernier épisode de la trilogie, l’éditeur et développeur Inti Creates a publié des informations et des captures d’écrans de divers éléments du jeu à découvrir sur le site officiel.

Pour rappel, ce nouvel opus est la suite direct de Blaster Master Zero 2 sorti en mars 2019. Ce troisième volet attendu par les connaisseurs promet de conclure l’histoire centrée autour de Jason et Eve. En outre, nous nous permettons de vous rappeler que les développeurs ont également annoncé un autre titre pour 2022, le non moins prometteur Azure Striker Gunvolt 3.

On prend les mêmes et on recommence

Blaster Master Zero III compte bien capitaliser sur ce qui fait l’essence de la franchise et ne pas dépayser les habitués. La promesse principale de ce nouvel opus est de terminer de la meilleure des manières les aventures de Jason avec la possibilité inédite de naviguer dans des dimensions parallèles.

On retrouvera donc Jason, le protagoniste principal, un jeune homme reconnu pour ses diverses batailles menées contre le fléau mutant grâce à des chars de combats. Il sera capturé par l’armée sur la planète Sophia, mais parviendra à s’échapper, et devra alors tenter de retrouver Eve à l’aide de son char, le G-Sophia SV.

Eve et Jason se sont rencontrés sur Terre et ont noués des liens profonds ensembles durant leurs aventures. Malheureusement Eve a été corrompue par le fléau et est maintenant portée disparu.

Quant à Fred, sorte de crapaud métallique, c’était à l’origine un drone de soutien du char Sophia III, avant de devenir un fidèle allié d’Eve et Jason avec qui il a lui aussi noué des liens. Par ailleurs, Fred a la capacité de créer des trous de ver, ce qui sera une aide précieuse pour la quête de Jason et de son char de combat G-Sophia SV.

Enfin, présentons rapidement le G-Sophia SV. Il s’agit d’une toute nouvelle version de char de combat interplanétaire co-développé par Eve et Jason sur Terre. Ce modèle est basé sur les précédents chars, Sophia III et Sophia Zero. Bien plus performant que ces prédécesseurs, il est doté du système Gaja qui permet de convertir les impacts reçus en énergie. Les lettres SV signifient « Supreme Vehicle ».

Véritable hommage à Megaman et consort, la licence a su se démarquer de la concurrence en imposant son propre style, notamment par son double gameplay et son rythme soutenu, devenant alors un metroidvania à part entière.

Blaster Master Zero III est attendu pour le 29 juillet 2021 sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.