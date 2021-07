Blaster Master Zero III s’offre un trailer de gameplay

Après nous avoir dévoilé un trailer d’annonce et quelques images, Inti Creates vient de publier un nouveau trailer de gameplay pour Blaster Master Zero III.

Du gameplay comme on aime

Avec Blaster Master Zero III, le protagoniste principal appelé Jason, va retourner sur la planète Sophia, là où tout a commencé, afin de sauver Eve. Il pourra compter sur ses talents, et son fidèle char, le G-Sophia SV. N’oubliez pas qu’il vous faudra également un timing parfait pour faire mal et éviter les coups de vos adversaires.

La « saga Jason » arrive à sa conclusion épique ! Le nouveau système VRV permet au héros de mener le combat contre les mutants dans les profondeurs perfides de l’espace super-dimensionnel. Il faudra vous frayez votre chemin à travers des légions de mutants et voyagez dans un territoire inexploré plein de nouvelles expériences.

Blaster Master Zero III sortira le 29 juillet sur Playstation 4, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.