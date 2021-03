Blaster Master Zero III annoncé et daté sur PC, PS4 et Switch

C’était le One More Thing de la conférence New Game+ Expo 2021. Le studio Inti Creates a profité de l’occasion pour annoncer Blaster Master Zero III, suite directe de Blaster Master Zero 2, qui nous a déjà livré des premières images, une date et des quelques informations supplémentaires.

Une sortie pour cet été

Ce nouvel épisode reste sur les bases solides de ces prédécesseurs : un jeu d’action/plateforme en sidescrolling horizontal nerveux et coloré. Jason, le protagoniste de la série, va se rendre là où tout a commencé afin de sauver Eve sur la planète Sophia. D’ailleurs, si vous aimez les jeux du genre, sachez que le studio a aussi annoncé Azure Striker Gunvolt 3 pour 2022.

Rendez-vous le 29 juillet pour la sortie de Blaster Master Zero III sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 4 et Nintendo Switch. Le jeu sera vendu uniquement en numérique au prix de 14.99€.