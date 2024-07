Black Myth Wukong devrait être un tournant pour les jeux chinois selon le réalisateur de Phantom Blade Zero

Celui qui va confirmer ou briser une tendance, c’est lui

Et si l’Occident est particulièrement attentif à tout ce qu’il se passe autour de Black Myth Wukong, il en est de même en Chine. Dans une interview accordée à GamesRadar+, le réalisateur de Phantom Blade Zero (‘Soulframe’ Liang) décrit la sortie de Black Myth Wukong comme un tournant pour l’industrie chinoise, qui peut montrer que cette dernière est prête à être prise au sérieux dans le secteur des jeux PC et consoles plutôt que de rester cantonnée aux jeux mobiles :

« Il y a beaucoup de jeux qui viennent de Chine, comme Black Myth : Wukong ou ceux de HoYoverse. Je pense que nous sommes en train de fusionner. C’est comme un pont vers différentes cultures et différents systèmes. »

Black Myth Wukong doit encore transformer l’essai, mais selon Liang, ça sera bien le cas et ce ne marquera que le début des grands succès venus de Chine :

« Je pense que Black Myth : Wukong sera un grand succès. Il y en aura d’autres à venir. Je pense qu’ils auront tous beaucoup de succès, et je pense que c’est la tendance. C’est certainement le début. Il y aura de plus en plus de développeurs chinois qui arriveront. Je sais à quel point ils sont bons […] Tout le monde regarde Black Myth : Wukong. S’il peut réussir sur le marché national et sur le marché international, les gens seront très confiants pour les autres jeux. »

Sacrée pression pour Black Myth Wukong donc, qui doit s’assurer d’être à la hauteur des attentes pour faciliter la voie des futurs titres en provenance de Chine.

Rendez-vous le 20 août prochain sur PC et PS5 (et plus tard sur Xbox Series) pour voir si le titre est à la hauteur de tous les espoirs de la scène chinoise (et des nôtres).