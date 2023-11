Black Friday : The Last of Us Part I est enfin en promotion sur PS5, le meilleur prix pour le remake

Où trouver The Last of Us Part I sur PS5 au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où The Last of Us Part I est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

On peut voir que chez Amazon, The Last of Us Part I descend en dessous de la barre des 40 € pour être affichée à 39,99 €, un an après sa sortie. Un prix qui est beaucoup plus acceptable pour celles et ceux qui ont déjà fait le jeu de base, et qui ne voudraient pas se ruiner pour redécouvrir l’aventure sous son meilleur jour. Ce tarif ne devrait pas rester en vigueur très longtemps étant donné qu’il s’agit là d’une offre dans le cadre du Black Friday.