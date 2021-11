Black Friday : Les Samsung Galaxy M12 et M32 sont en promotion dès 149 €

Le Black Friday, c’est aujourd’hui, ce qui veut dire que c’est le moment ou jamais de faire le plein de bons plans sur tout le gaming et l’high-tech. Vous pouvez retrouver un article récapitulatif sur les meilleures offres de ce Black Friday, et l’une des offres les plus intéressantes concernait le Samsung Galaxy S21, qui a droit à une grosse promotion. Mais heureusement pour les plus petits budgets, les Samsung Galaxy d’entrée et de milieu de gamme ont aussi droit à des réductions intéressantes.

Les Samsung M12 et M32 au meilleur prix

L’une des offres les plus remarquables de la journée, c’est sur le Samsung Galaxy M12 64 Go, qui passe à 149 € au lieu de 226 €. Il s’agit d’un très bon smartphone d’entrée de gamme, avec la qualité Samsung que l’on connaît, et qui est ici à son prix le plus bas.

On notera aussi le Samsung Galaxy M32 en 128Go qui est en promotion chez Amazon, avec un prix de 249 € seulement au lieu des 300 € habituels demandés. Avec son écran de 6,4 pouces et 6 Go de RAM, c’est un smartphone plutôt intéressants pour celles et ceux qui souhaitent ne pas trop dépenser d’argent.

N’hésitez pas à consulter toutes les offres du Black Friday sur notre page dédiée afin de ne pas manquer les offres les plus intéressantes.