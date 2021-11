Black Friday : Le PC Portable HP Pavilion Gaming 17 a droit à une grosse réduction

Le Black Friday est souvent la meilleure période pour s’équiper dans le domaine de l’high-tech. De très belles offres sont déjà disponibles et on vous récapitule tout dans un article sur les meilleurs bons plans de ce Black Friday, et il y en a une qui ressort tout particulièrement, celle sur le PC Portable HP Pavilion Gaming 17, qui est à un prix défiant toute concurrence.

Un PC portable gamer à bas prix

Si vous recherchez un PC portable qui n’est pas très cher mais qui vous permet tout de même de jouer avec du confort, cette offre devrait vous intéresser. Généralement proposé aux alentours des 699€, le PC Portable HP Pavilion Gaming 17 est en réduction à 699 € seulement, et ce pour quelques heures seulement !

Il s’agit d’un PC portable équipé de 8 Go de RAM (que l’on peut remplacer) avec un SSD de 512 Go, mais là où l’offre est intéressante, c’est parce qu’il possède une RTX 3050. A ce prix, difficile de trouver mieux pour une telle configuration. Il pourra assurément faire tourner les jeux moins gourmands en configuration élevée, et quelques jeux récents en moyen, voire plus si l’on change la RAM. Une très belle offre pour ce Black Friday donc.

N’hésitez pas à consulter toutes les offres du Black Friday sur notre page dédiée afin de ne pas manquer les offres les plus intéressantes.