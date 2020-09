Biped débarquera sur Xbox One le 18 septembre

Initialement sorti sur PC et PlayStation 4 le 27 mars dernier avant de se faire une place sur Nintendo Switch, il ne manquait plus à Biped que la Xbox One pour que le compte soit bon ! Et c’est chose faite puisque le titre débarquera sur le Microsoft Store dès le 18 septembre.

Profitez-en pour lire ou relire notre test !

Préparez vous à coopérer

Pour rappel, Biped est un jeu d’action/aventure, jouable seul avec une IA ou en coop à deux, où vous allez devoir coopérer pour passer divers obstacles. Véritable bombe de bonne humeur avec ses graphismes colorés et ses heures de rire en prévision, Biped a été accueilli positivement par la critique et fait partie de ces petites pépites indépendantes qui ne nous laissent pas indifférent.

Aucun prix n’a pour l’instant été dévoilé mais devrait se situer au même niveau que les autres plateformes, soit environ 15€. Un petit prix certes mais petite durée de vie également ! Il ne vous faudra que 2 à 3 heures pour en venir à bout.

Pour rappel, Biped est disponible sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Le titre sortira sur Xbox One le 18 septembre.