Cinq jeux indépendants qui arriveront sur PS4 en 2020

Plus tôt aujourd’hui, le compte Twitter officiel de Playstation nous annonçait l’arrivée de cinq jeux indépendants sur PS4. Il fallait alors attendre 16 heures afin de voir ces jeux annoncés chacun leur tour sur le site officiel pour savoir quelles nouveautés les détenteurs de la console de Sony pourront se procurer. Voici donc un premier aperçu de ces jeux qui devraient alors débarquer cette année sur PS4.

Boundary : le FPS spatial

Premier projet chapeauté par l’équipe de Surgical Scalpels, celui-ci a comme particularité de nous emmener dans l’espace afin de régler nos comptes avec nos adversaires dans un FPS multijoueur compétitif. Ici, pas de terre ferme et pas de gravité, vous aurez alors une totale liberté sur les déplacements de votre personnage puisqu’il sera possible de se mouvoir à votre guise sur les trois axes : X, Y et Z.

À part cette différence assez notable, le titre se dote des mécaniques classiques que l’on retrouve chez la quasi-totalité des FPS multijoueurs. Malheureusement, Boundary vient de repousser sa sortie pour une nouvelle date qui reste encore indéterminée. Nous vous proposons tout de même de consulter notre preview sur le jeu à ce lien.

Going Under : L’aventure en rogue-like d’une stagiaire

Ce rogue-like un peu déjanté vous mettra dans la peau d’une nouvelle stagiaire qui va devoir se frayer un chemin parmi les décombres d’anciennes start-ups spécialisées dans les nouvelles technologies et ceci, afin de récupérer le capital financier de chacune de ces entreprises. Bien sûr, ces revenues reviendront de droits à votre patron et vous ne serez pas payés pour vos services…

L’environnement vous servira d’arme, puisque vous pourrez vous équiper d’à peu près tout et n’importe quoi pour triompher des créatures qui peuplent ces start-ups. Le but de ce jeu sera alors de progresser le plus loin possible et de lever le mystère sur les secrets de l’entreprise qui vous a embauché.

Prévu pour arriver en septembre 2020, il sera possible de se le procurer sur PS4 et PC. Going Under, développé par le studio Aggro Crab, propose également une démo gratuite sur Steam qu’il est possible de se procurer dès aujourd’hui.

John Wick Hex : Toujours aussi énervé

Dans ce jeu tiré des films du même nom, il sera également question de contrôler le fameux John Wick qui se frayera un chemin parmi bon nombre d’ennemis. Seulement, la grande particularité de ce titre qu’il s’agit d’un jeu de stratégie, choix assez surprenant de la part du studio Mike Bithell. Il faudra alors décider de vos actions en prenant en compte celles des ennemis afin de vous en sortir le mieux possible à chaque affrontements.

Oubliez donc le bourrinage sur ce jeu, puisque celui-ci se veut assez exigeant et il amène le joueur à réfléchir un minimum avant de passer à l’action. John Wick Hex est d’ores et déjà disponible sur PC, sur l’Epic Games Store, et devrait sortir le 5 mai sur PS4. Vous pouvez retrouver notre test ici.

Biped : Un jeu robotique en coopération

Développé par NExT Studios, ce jeu exploite la collaboration prenant place entre deux joueurs et les met aux contrôles de robots aux allures assez simples et sympathiques. Dans ce jeu d’aventure/plateforme, vous devrez résoudre plusieurs puzzle en exploitant les différentes mécaniques liées à chaque niveau. Le titre proposera également des missions solo ainsi que des missions « pro » afin de mettre à l’épreuve les joueurs les plus aguerris.

Ce jeu de plateforme/puzzle est prévu pour être intuitif et simple d’utilisation afin qu’il soit appréciable par un très grand public. Déjà sorti sur PC le 27 mars dernier, Biped fera son entrée sur PS4 le 8 avril prochain.

Windbound : Un jeu d’aventure/survie coloré

Dans Windbound, vous prenez le contrôle de Kara, une échouée suite à une tempête, qui devra s’accomoder de ce que les différentes îles mettent à sa disposition afin de peu à peu rendre sa situation plus confortable .

Chasse, craft, outils et différents moyen de transports seront offerts au joueur afin que celui-ci mettent en lumière les anciens mystères que cachent cet endroit. Le jeu d’aventure à la DA très colorée est prévu pour le 28 août prochain sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.