Biped est un jeu développé et édité par NEXT Studio. Dans ce titre mélangeant aventure et plateforme, vous contrôlerez un petit robot aux pieds agiles dans un titre qui se veut avant tout coopératif.

Conditions de test : Réalisé sur PC via Steam, paramètres graphiques au maximum à la manette/souris. Première partie effectuée en solo et ensuite en coopératif pour avoir un ressenti dans chacune des expériences.

A deux c’est mieux

Pensé avant tout comme une expérience coopérative, Biped vous met au contrôle d’un petit robot à deux pieds qui travaille pour la société « Onion » et qui sera envoyé sur Terre. Sur place, vous devrez réactiver des balises émettrices dans différents environnements tous aussi variés les uns que les autres. Le jeu dispose de deux modes multijoueurs ainsi que d’un mode solo, bien que l’intérêt principal du titre réside dans la coopération.

Commençons par le mode solo qui a forcément été adapté à certaines étapes de l’histoire afin de permettre l’avancée du joueur. Une IA pas toujours très commode vous aidera à résoudre certaines énigmes lors de passages forcément coopératif. Celui-ci dans son ensemble est très réussi et on a aucun mal à progresser à travers les niveaux. On utilise des manières différentes que pour les modes coop, la sensation de redite est donc partielle.

Mais Biped est avant tout vendu comme un jeu multijoueur. Ce sont donc ses modes coopératifs qui donneront le plein potentiel du titre. Pouvant être locale ou en ligne, cette collaboration se fera à deux où vous contrôlerez Aku et Sila, nos deux charmants robots à la bouille toute mignonne. Préparez vous à de franches barres de rire et à un moment sympathique passé ensemble, malgré la faible durée de vie du titre qui vient un peu ternir le tableau.

Des environnements captivants

Si le jeu se boucle assez rapidement (entre 2 et 3 heures, le double si vous comptez récupérer tous les bonus et compléter les challenges), les décors que vous verrez seront très agréables à traverser. Le jeu se dote d’une direction artistique toute mignonne toute en 3D et vous fera évoluer dans des biomes aussi inspirés que variés. Jungles, monts enneigés, déserts, station spatiale… Durant les 7 niveaux qui composent Biped, vous voyagerez au sens littéral du terme.

Pour ce qui est du gameplay, celui-ci est extrêmement accessible. Vous contrôlez chacun des deux pieds indépendamment avec chaque stick (clic gauche et droit pour la souris) et si vous poussez les deux en même temps, vous effectuerez une glissade sur les surfaces qui le permettent à la manière de R2-D2. Vous pourrez également mettre à profit vos pieds afin de marcher sur des boutons ou pour activer des leviers.

Le travail d’équipe sera essentiel afin de triompher des énigmes qui se dresseront devant vous. Certaines pourraient même vous donner du fil à retorde si jamais vous avez du mal à vous coordonner avec la personne avec qui vous jouez, ce qui peut parfois engendrer des situations cocasses. Le jeu se veut tout de même accessible et vous pourrez jouer avec qui vous le souhaiter, même les néophytes y trouveront leur compte.

Notez qu’une fois les 7 niveaux terminés, vous débloquerez deux niveaux de difficulté supplémentaires, plus corsés mais plus courts également. L’expérience en ligne avec un ami (ou un inconnu via un code échangé) peut également réserver parfois quelques (bonnes) surprises et vous déclenchez quelques fous rires. Avec son petit prix et malgré sa courte durée de vie, Biped se veut comme une expérience agréable en ces temps difficiles.