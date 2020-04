Biped : Le titre va arriver sur Nintendo Switch

Le sympathique Biped, jeu de action/aventure que nous avions testé il y a peu sur PC, va bientôt arriver sur Nintendo Switch. En effet, le titre sera ajouté à l’eShop le 21 mai 2020 et permettra aux joueurs Switch de s’adonner aux plaisirs de la coopération.

Un jeu familial accessible

Dans le jeu, vous contrôlez Aku et Sila qui sont deux robots envoyés sur Terre afin de rétablir les communications principales en réparant les balises. Vous évoluerez dans différents environnements variés et inspirés où vous devrez résoudre différentes énigmes afin de progresser. Penser comme une aventure multijoueur (bien qu’il soit possible d’y jouer en solo), Biped se veut accessible au plus grand nombre avec un gameplay simple à prendre en main.

Le titre était déjà disponible dans un premier temps sur PlayStation 4 et sur PC (Via Steam) et débarque donc sur Nintendo Switch pour un prix de 14,99€. Idéal pour y jouer en cette période de confinement avec un enfant ou un membre de votre famille malgré la faible durée de vie du jeu.