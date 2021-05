Biomutant dévoile du gameplay et sa création de personnage en vidéo

Biomutant semble être plus que jamais dans sa phase de communication intense, puisque pas plus tard qu’hier, le jeu a eu droit à un trailer parodiant Star Wars. Aujourd’hui, c’est Game Informer qui a pu s’approcher du jeu avec deux vidéos de gameplay, où l’on en apprend notamment plus sur le système de création de personnage.

Le personnalisation du héros sera importante

Vous pouvez donc voir à quoi ressemble le système de création de personnage dans le jeu, qui vous laissera créer votre petite boule de poils comme vous le souhaitez, avec de nombreuses folies pour ce qui est des couleurs.

On peut voir que le physique du personnage impactera directement ses caractéristiques, comme sa force, son agilité ou son intelligence, et même sa résistance à certains effets comme la chaleur ou la radioactivité.

Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir plus de gameplay concernant, le titre, on a droit à plus de 10 minutes de vidéo où l’on peut voir des combats et de l’exploration.

Biomutant sera disponible le 25 mai prochain sur PC, PS4 et Xbox One.