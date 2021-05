Biomutant parodie Star Wars dans un nouveau trailer décalé

Si vous êtes fans de la saga Star Wars, il ne vous aura pas échappé que nous sommes aujourd’hui le 4 mai, autrement le « May the 4th» , la journée qui célèbre la saga de science-fiction. Quel rapport cela a avec Biomutant ? Eh bien les développeurs Experiment 101 aiment visiblement beaucoup les films et ont voulu rendre hommage à leur façon à la série avec un nouveau trailer de leur prochain jeu.

L’ascension du mutant

Dans ce trailer intitulé « May The Furrth » (fur signifiant la fourrure, d’où le jeu de mots), Biomutant parodie ici l’un des trailers du film Star Wars : L’ascension de Skywalker, avec des plans recréés avec le moteur du jeu, et des séquences qui font directement écho à la bande-annonce. Un moyen amusant de découvrir de nouvelles images pour le titre, qui s’est décidément fait attendre.

Biomutant sera disponible le 25 mai prochain sur PC, PS4 et Xbox One.