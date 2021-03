Biomutant nous montre ses combats dans une nouvelle vidéo

Malgré la vague de reports qui a eu lieu en ce début d’année, Biomutant semble pour l’instant tenir bon et se fixer à sa date de sortie prévue en mai. Etant donné le nombreux reports précédents du jeu, on est pas rassuré pour autant même si les développeurs ont expliqué le silence autour du jeu, mais le titre vient nous montrer un nouveau trailer pour nous dire que tout va bien.

Un système de combat nerveux

Cette nouvelle vidéo se concentre donc sur les combats de Biomutant, qui mêleront kung-fu et fusils, pour un système qui semble très dynamique à première vue. Certains affrontement se dérouleront également à bord de moyens de transports, et notamment avec des exosquelettes pour déployer plus de puissance.

Biomutant sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One dès le 25 mai prochain.