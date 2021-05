Biomutant obtient un beau lancement sur Steam et partage un dernier trailer

Avec son retard qui s’est accumulé au fil des années, Biomutant a été l’objet d’une grande attente de la part de certains, et la sortie du jeu a fait beaucoup parler suite à des impressions mitigées sur le titre, résultant en un score Metacritic moins bon qu’espéré. Mais cela n’a visiblement pas freiné les joueurs et joueuses qui attendaient de pied ferme le titre, du moins si l’on se fie aux chiffres de Steam.

Un dernier trailer pour la route

Sur la page SteamBD du jeu, on peut voir que malgré les réactions mitigées autour du titre, Biomutant a atteint un pic de 55 048 joueurs lors de son lancement rien que sur la plateforme, ce qui est une très jolie performance pour un titre AA. Reste à voir si le titre s’est aussi bien vendu sur les autres plateformes, mais on ne devrait pas connaître les chiffres tout de suite.

Pendant ce temps, le trailer de lancement du jeu a été dévoilé hier, afin de donner un dernier aperçu du jeu à celles et ceux qui hésitent encore.

Biomutant est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus ainsi que notre test.