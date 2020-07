Bientôt des nouvelles sur un « certain jeu Dragon Quest » à venir

Il y a quelques semaine, Square Enix a redonné vie à la franchise Dragon Quest Dai avec trois nouveaux jeux vidéo et le retour de l’anime. Cependant, ce ne sont pas les seuls projets issus de Dragon Quest qui sont actuellement en préparation et il semblerait que de nouvelles informations vont bientôt être données.

Rendez-vous en août

C’est le célèbre magazine japonais Weekly Jump qui tease « de nouvelles informations sur un certain titre » issu de la franchise Dragon Quest. Cela a été mentionné dans le numéro 32, qui sera publié le 13 juillet au Japon, et le rendez-vous est donné pour une prochaine édition, le numéro 35 du Weekly Jump pour être précis.

Sachant que l’édition est hebdomadaire et est publiée chaque lundi, il faudra encore attendre un peu avant d’en savoir plus. Comme le soulignent nos confrères de chez Gematsu, le lundi 20 juillet est un jour férié sur l’archipel nippon (Umi no hi, le jour de la mer), donc le numéro 35 ne sera pas publié avant le 3 ou le 10 août.

Difficile pour l’instant de savoir de quel Dragon Quest il s’agit. Il pourrait s’agir du nouveau Dragon Quest Monsters qui n’a pas fait parler de lui depuis deux ans, ce qui est une éventualité tout à fait plausible – et sans doute la plus probable. Il pourrait également s’agir des jeux Dragon Quest Dai évoqués plus haut. Avec un peu (beaucoup) d’espoir, on peut penser à Dragon Quest XII, dont le développement a déjà été confirmé. Mais la production ayant commencé il y a peu, cela semble trop tôt. Rappelons que Square Enix est censé faire plusieurs annonces de jeux en juillet et en août.