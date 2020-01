Après avoir été applaudi par la critique et s’être écoulé à plus de 5,5 millions d’exemplaires, Dragon Quest XI laisse derrière lui une question en suspens : quand arrivera le prochain épisode canonique ? Si l’on sait que la série a encore de beaux jours devant elle, on ne sait pas trop s’il faudra attendre longtemps ou non pour le douzième volet.

Dragon Quest 12 avance à son rythme

Le créateur de la série, Yuji Horii, a posté il y a peu une carte de vœux (relayée par Gematsu) pour la nouvelle année accompagnée d’un message pour sa communauté. Il revient sur les annonces tombées en 2019 comme Dragon Quest Walk mais il fait également référence à Dragon Quest XII et touche quelques mots à son sujet.

Il confirme que oui, effectivement, ce douzième Dragon Quest est bel et bien en préparation. On apprend que la production a débuté en 2019 et que l’on aura donc bien un nouvel opus principal dans les années à venir. Cependant, il nous demande d’être patient, expliquant qu’il est trop tôt pour en parler et qu’il faudra patienter encore un moment. Il évoque aussi le fait que d’autres Dragon Quest devraient voir le jour avant lui.

Bref, quoiqu’il en soit, il ne faut pas s’attendre à une présentation de Dragon Quest XII avant un bon petit bout de temps mais on peut être rassuré quant à l’avenir de la franchise. Rappelons d’ailleurs que cet été, Square Enix recrutait pour ce douzième volet avec une sortie fixée sur la nouvelle génération. Comme on dit, wait & see.