Square Enix va annoncer de nouveaux jeux en juillet et en août

Même si Square Enix n’a pas prévu de conférence numérique cet été à cause de l’annulation de l’E3, l’éditeur compte tout de même montrer de nouvelles choses au cours de cette période. On a notamment pu découvrir Project Athia lors de la conférence PlayStation 5, et ce n’est visiblement pas le seul nouveau jeu en stock chez Square Enix.

Plusieurs annonces à venir

On savait déjà qu’en dépit d’un événement dédié à ces jeux, l’éditeur avait en tête d’en présenter quelques uns de manière individuelle au cours de l’été. Square Enix vient de réitérer cette annonce, en précisant les choses lors d’une réunion avec ses actionnaires ensuite relayée par No Investment, No Life :

« Nous aurions normalement dû annoncer de nouveaux jeux à l’E3, oui. Nous avions prévu de tenir une conférence de presse en tant que remplacement pour cet événement, mais les assets [pour ces jeux] n’étaient pas encore complets. Nous annoncerons de nouveaux titres lorsque le timing le permettra. Plusieurs d’entre eux seront annoncés autour de juillet et août. »

Si l’on espère déjà revoir Babylon’s Fall de la part de l’éditeur, on ne dira pas non à quelques nouveaux titres en plus. On pourra bien entendu fantasmer sur l’annonce d’un Final Fantasy XVI, mais attendons plutôt de voir ce que Square Enix a à nous dire avant de s’emballer.