Beyond a Steel Sky : Une fenêtre de sortie pour les versions PS4, Xbox One et Switch

Sorti sur PC le 16 juillet dernier, Beyond a Steel Sky va enfin faire un petit tour du côté des consoles, avec une fenêtre de sortie à la clé.

Beyond A Steel Sky is coming to consoles:

🥳 PlayStation 4

🍾 Xbox One

🎉 Nintendo Switch

Thanks to the incredible support you showed us on Apple Arcade & Steam it's finally happening!

We're working with the wonderful @Microids_off for a digital & retail release later this year pic.twitter.com/oIU27gTXKO

— Revolution Software (@RevSoftGames) March 11, 2021