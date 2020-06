Après s’être offert un trailer officiel il y a quelques semaines, Beyond a Steel Sky débarque dès aujourd’hui sur la plateforme Apple Arcade. Et pour les plus impatients qui ne possèdent pas d’appareils iOS, n’ayez crainte : le titre débarquera au mois de juillet sur PC via Steam.

N’hésitez pas à aller jeter un coup d’oeil à notre aperçu du titre !

Encore du cyberpunk ?

Accompagné d’un nouveau trailer pour l’occasion, le titre de Revolution Software, à l’origine notamment de la licence Les Chevaliers de Baphomet, fait une entrée fracassante dans le catalogue Apple Arcade.

Pour rappel, l’accès à ce catalogue est soumis à un abonnement mensuel de 4,99€. Une fois abonné, vous aurez accès à plus de 100 jeux mobiles en illimité dont Beyond a Steel Sky. Un essai gratuit est par ailleurs possible !

Cette annonce est également accompagnée d’une autre, non négligeable : Beyond a Steel Sky sortira durant le mois de juillet sur PC via la plateforme Steam. Aucune date précise n’a pour l’instant été dévoilée. Le titre sortira également plus tardivement sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.