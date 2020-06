Beyond a Steel Sky s’offre un trailer officiel

Revolution Software vient de sortir la bande-annonce de l’histoire de leur prochain soft intitulé Beyond a Steel Sky (dont vous pouvez lire ou relire notre aperçu), la suite du jeu d’aventure cyberpunk dystopique sorti en 1994 et intitulé Beneath a Steel Sky.

Le retour de Robert Foster

Vous êtes Robert Foster. Un enfant a été enlevé dans une attaque brutale. Vous avez juré de le ramener à la maison. La piste vous conduit à Union City, l’une des dernières mégalopoles restantes dans un monde ravagé par des guerres sanglantes et un effondrement politique.

Fortifiée et impénétrable, c’est une utopie dans laquelle les gens vivent heureux sous la surveillance et le contrôle d’une IA. Mais la réalité est tout autre… Démêlez les complots obscurs, combattez un antagoniste terrifiant dans ce thriller dramatique, humoristique et cyberpunk, qui explore les thèmes contemporains : contrôle social, intelligence artificielle et surveillance totale.

Vous allez devoir résoudre des puzzles entrelacés alimentés par une narration dramatique intrigante. Vous allez entrer dans un monde magnifiquement détaillé, style bande dessinée, tout droit sorti de l’esprit du légendaire dessinateur Dave Gibbons.

Beyond a Steel Sky sortira « bientôt » sur PC, Ios, PlayStation 4, Xbox One et Switch.