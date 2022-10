Bayonetta 3 : Deux gros trailers survoltés remplis de sorcières

Ce n’est plus qu’une question de jours avant de retrouver la sorcière la plus célèbre du jeu vidéo. Bayonetta 3 sort maintenant dans deux semaines, et Nintendo et Platinum Games commencent à lâcher des tas d’informations, avec l’embargo sur la preview qui vient d’être levé. Nous vous avons préparé notre propre aperçu sans spoilers afin de voir si le début de cette troisième aventure tient ses promesses, mais vous avez aussi droit à deux trailers massifs pour mieux vous préparer à la sortie du jeu.

Le bal des Bayonetta

On commence avec un trailer centré sur l’histoire du jeu, qui, on peut le dire, est assez riche. Si vous souhaitez vraiment ne rien connaitre des surprises qui vous attendent dans cet opus, on ne pourra que vous conseiller d’éviter la lecture du trailer ci-dessus, qui est rempli de séquences d’action et de personnages hauts en couleur.

Si vous souhaitez tout de même avoir un aperçu du jeu sans trop vous spoiler, Nintendo a pensé à vous en publiant une seconde vidéo, toute en japonais cette fois-ci, qui prend le temps de revenir sur tous les pans de gameplay de cet épisode.

Bayonetta 3 sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 28 octobre.