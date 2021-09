Bayonetta 3 : Hellena Taylor, qui double Bayonetta, insinue qu’elle ne reprendra pas son rôle

Les fans de Bayonetta commencent à trouver le temps long, et ce n’est pas les dernières déclarations de PlatinumGames qui permettent d’atteindre plus sereinement Bayonetta 3, quand bien même le développement se déroule bien. Une potentielle mauvaise nouvelle se profile également à l’horizon, avec des propos de Hellena Taylor, l’actrice prêtant sa voix à la sorcière dans la version anglophone du jeu, qui laisse planer un doute sur son implication dans le troisième opus.

Well you might have to.

— Hellena Taylor (@hellenataylor) September 12, 2021