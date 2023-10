Battlefield 2042 : Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 6, Sinistres créations

Battlefield 2042 nous a concocté une saison 6 à l’atmosphère horrifique afin d’être dans l’ambiance pour la période d’Halloween qui approche.

Une nouvelle carte : Redacted

Cette fois-ci, les Sans-Patrie se retrouvent embarqués dans une mission au sein d’un centre de recherche situé en Écosse et qui cache de terribles secrets. Ce complexe scientifique va ainsi donner le ton de la carte avec une zone propice au combat rapproché avec de petits espaces et sans possibilité d’utiliser des véhicules. Les développeurs ont expliqué s’être inspirés d’Opération Métro et d’Opération Locker issus des précédents jeux Battlefield et qu’il s’agit de la première carte de la série sans environnement extérieur.

Cette configuration va donc privilégier les embuscades et les approches stratégiques pour ne pas tomber dans les pièges de vos ennemis.

Les nouvelles armes et nouveaux gadgets de cette saison 6

On rappelle que DICE n’apportera plus de nouveaux spécialistes dans le FPS, chose annoncée durant la saison 5. Il faut donc compter sur de nouveaux gadgets et armes afin de varier les approches. Concernant les armes nous avons droit à :

VHX D3 : Un fusil d’assaut portable, performant et donc idéal pour les combats rapprochés que l’on a évoqués.

: Un fusil d’assaut portable, performant et donc idéal pour les combats rapprochés que l’on a évoqués. L9CZ : il s’agit d’une arme de poing semi-automatique très puissante au corps à corps, mais aussi très précise.

: il s’agit d’une arme de poing semi-automatique très puissante au corps à corps, mais aussi très précise. G428 : le tir à longue distance n’est pas pour autant négligé avec ce fusil destiné aux tireurs d’élite, à la fois très précis et disposant d’une grande force de pénétration.

Au niveau des gadgets, nous aurons droit à des poches pour les munitions et le matériel médical afin de vous adapter aux encerclements qui seront légion sur Redacted. Bien qu’il n’y ait pas de zone extérieure, cela ne veut pas dire une absence totale de nouveau véhicule puisque cette saison 6 introduit le YUV-2 « Pondhawk », un véhicule rapide pouvant transporter deux personnes au maximum. Cependant, celui-ci ne sera pas disponible sur Redacted au vu de sa configuration très fermée, toutefois il pourra être utilisé sur les autres cartes.

La nouvelle saison marque aussi l’arrivée d’un nouveau Pass de Combat avec une version gratuite incluant les nouveautés déjà mentionnéés et des cosmétiques, un Passe de Combat Premium et un « Ultimate Pack » incluant des cosmétiques exclusifs et des avantages pour compléter plus rapidement le Battle Pass. Enfin, le studio a également annoncé des mises à jour apportant des modifications au niveau du, souvent controversé, « Aim Assist » pour équilibrer les parties entre les joueurs PC et consoles. Des rééquilibrages pour certains véhicules et la classe Recon.

La saison 6 « Sinistres Créations » de Battlefield 2042 sera disponible le 10 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.