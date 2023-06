Battlefield 2042 nous présente les nouveautés de sa saison 5, Aube Nouvelle

Même si Battlefield 2042 a divisé à ses débuts, il s’est petit à petit bien rattrapé auprès du public grâce au support des développeurs et des mises à jour qui ont su le mener dans la bonne direction. Le FPS continue donc de s’alimenter en contenu avec notamment des cartes et des armes supplémentaires, mais le studio DICE profite également de ces nouvelles saisons pour améliorer le confort des utilisateurs et équilibrer certaines choses.

La nouvelle carte : Régénération

Régénération est le nouveau terrain de jeu mis en avant dans cette saison 5. Située en République tchèque, cette carte met l’accent sur les combats interarmées et plus globalement la polyvalence. Ce complexe industriel abandonné possède des zones extérieur dégagées et boisées, mais aussi des entrepôts plus ou moins ouverts, une zone avec des silos de carburant et même un bunker fortifié. Lors d’une conquête, il est ainsi facile de choisir son style de jeu avec une utilisation des véhicules en extérieur ou bien du combat rapproché dans les souterrains du bunker par exemple. Après avoir effectué quelques parties dessus, elle se révèle bien plus facile à appréhender par rapport à Flashpoint, la nouvelle carte de la saison 4.

Les armes et les gadgets de cette saison 5

Du côté des armes et des gadgets, cette saison apporte quelques outils intéressants. Au niveau des armes nous avons ainsi :

Le XCE Bar : un fusil à verrou très précis et très mobile avec une vitesse accrue lors des changements d’accessoires.

: un fusil à verrou très précis et très mobile avec une vitesse accrue lors des changements d’accessoires. Le Gew-46 : un fusil d’assaut très stable et tirant en rafales courtes issu de Battlefield 4.

: un fusil d’assaut très stable et tirant en rafales courtes issu de Battlefield 4. Le BFP.50 : une arme de poing de gros calibre également issue de BF4. Une arme puissante de courte portée similaire au Desert Eagle de Counter-Strike.

En ce qui concerne les gadgets, c’est la fête aux grenades avec plusieurs types introduites :

La grenade à rebond : une grenade de petite taille qui bondit dans les airs avant d’exploser.

: une grenade de petite taille qui bondit dans les airs avant d’exploser. Les grenades antichars : des grenades qui explosent à l’impact contre les véhicules.

: des grenades qui explosent à l’impact contre les véhicules. Les mini-grenades : Des grenades explosives plus légères et pouvant être lancées plus vite et plus loin.

Battle Pass et nouveautés à la volée

La Passe de combat de cette saison 5 va mettre en avant deux nouvelles factions donnant des cosmétiques selon vos préférences. Nous avons ainsi des soldats à la pointe de la technologie et d’autres plus sauvages à l’image des survivaliste plus rustiques. Afin de récompenser les fidèles du jeu, DICE offirra un skin épique et un boost d’EXP pour les deux premières semaines de la saison 5. Le studio poursuit également son travail au niveau de la refonde des cartes avec Sablier. Sa taille générale se voit ainsi réduite (on passera moins de temps à courir dans le désert) et nombreuses fortifications militaires ont été ajoutés dans les zones un peu vides pour créer plus d’opportunités de combat. Les équipements ont aussi été retravaillés et dispose de nouvelles aptitudes. On n’oublie pas non plus les évènements de mi-saison qui devrait être bientôt dévoilés.

La saison 5 « Aube Nouvelle » de Battlefield 2042 sera disponible le 7 juin prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.