Battlefield 2042 : Tout savoir sur les nouveautés de la saison 4 (carte, armes, spécialiste…)

Battlefield 2042 va lancer sa saison 4 appelé « Dernière minute » très prochainement et on peut dire que le timing est bien choisi. On rappelle qu’hier lors du State of Play de Sony, nous avons appris que Battlefield 2042 serait dans la sélection des jeux du mois de mars pour les abonnés du PlayStation Plus Essential. De quoi lui redonner sa chance sans trop se mouiller. Rappelons que le FPS est aussi disponible via le Xbox Game Pass pour les joueurs Xbox. Lors d’un évènement organisé par Electronic Arts, nous avons pu essayer toutes les nouveautés de cette saison en avant-première afin de vous résumer au mieux ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Une nouvelle carte : Flashpoint

Situé au Richtersveld, la nouvelle carte de cette saison 4, Flashpoint, se situe dans une région en Afrique du sud. Ce complexe de développement abandonné sera donc le nouveau décor où les soldats pourront s’affronter. Il s’agit sans doute d’une des nouvelles cartes les plus élaborées du FPS dans le sens où il faudra apprendre à la connaitre dans ses moindres recoins pour ne pas se faire déborder. Elle a le mérite de s’écarter du schéma habituel en proposant des usines à l’abandon, des zones dégagées ou encore des souterrains. Si vous aimez les champs de bataille complexes, vous risquez d’apprécier.

Une nouvelle spécialiste : Camila Blasco

Originaire d’Espagne, Camila Blasco est tout d’abord le dernier personnage à débarquer dans Battelfield 2042. Elle rejoint les autres soldats de la classe reconnaissance et elle est décrite comme une experte des embuscades. Camila bénéficie notamment d’un gadget particulièrement utile, un équipement tactique qu’elle peut déployer ,’importe où et qui permet à vos coéquipiers d’avancer sans être détectés par les radars. Il bloque également tous les verrouillages des appareils hostiles comme les avions de chasse. La zone couverte par son gadget lui permet en outre de dévoiler la technologie ennemie sachant qu’elle peut aussi rapidement éliminer des ennemis de dos.

De nouvelles armes, un nouveau véhicule, un nouveau gadget et un nouveau Battle Pass

La saison 4 apporte également son lot de nouvelles armes avec :

Le Super 500 Shotgun Sidearm : Un fusil à pompe compact très efficace à très courte distance.

: Un fusil à pompe compact très efficace à très courte distance. Le RM68 : Un fusil d’assaut de nouvelle génération avec un silencieux intégré et qui offre un contrepoids améliorant la stabilité et le contrôle du recul. Il s’agit d’une arme polyvalente avec des viseurs intégrés et un frein de bouche unique.

: Un fusil d’assaut de nouvelle génération avec un silencieux intégré et qui offre un contrepoids améliorant la stabilité et le contrôle du recul. Il s’agit d’une arme polyvalente avec des viseurs intégrés et un frein de bouche unique. L’AC9 SMG : Une mitrailleuse ultra légère et idéal pour les tirs au jugé rapides. Sa petite taille le rend également très maniable.

: Une mitrailleuse ultra légère et idéal pour les tirs au jugé rapides. Sa petite taille le rend également très maniable. Le RPT-31 : Un nouveau prototype de LMG avec une faible cadence de tir, mais équipé de lourdes balles très rapides.

En matière de véhicule, nous auront droit au C-A-V Brawler, un tank conçu pour le combat rapproché étant donné qu’il peut détecter les ennemis à proximité. Il possède également un mode défensif avec une tourelle qui attaque automatiquement les ennemis hostiles. Enfin, nous pourront mettre la main sur un tout nouveau gadget : le SPH Explosiv Launcher. Cela vous donne accès à un fusil pouvant tirer des explosifs collants et qui se déclenchent quelques secondes plus tard.

Comme d’habitude, un nouveau Battle Pass sera de la partie avec des tas de nouveaux cosmétiques dont un skin « Greenback » pour Irish.

La saison 4 » Dernière minute » de Battlefield 2042 sera disponible le 28 février prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.