Battlefield 2042 pourrait être reporté selon plusieurs insiders

Déclarer qu’un jeu prévu en 2021 va être reporté en 2022 n’est pas vraiment une très grande prise de risques par les temps qui courent. Mais il faut tout de même noter que de plus en plus de voix affirment que Battlefield 2042 pourrait très bien être la nouvelle victime de la saison (ou de l’année) des reports, et forcément, cela a de quoi intriguer.

Report pour 2021 ou 2022 ?

C’est tout d’abord Jeff Grubb qui a lancé la rumeur en premier sur Twitter, en déclarant qu’un autre jeu serait décalé cette semaine (en plus de Dying Light 2, Total War Warhammer 3 et Rocksmith+), et il a confirmé sur son Discord qu’il faisait bien référence à Battlefield 2042.

Le journaliste de GamesBeat est plutôt fiable en ce moment, mais ce qui vient renforcer la rumeur, ce sont les déclarations de Tom Henderson, un insider décidément très informé sur les grosses franchises comme Call of Duty. Selon lui, le jeu serait bien reporté comme Grubb l’affirme, mais seulement jusqu’à fin novembre 2021, histoire de rester dans cette fin d’année.

Puisque Grubb annonce que l’on aura des nouvelles sur cet éventuel report cette semaine, on sera vite fixé. En attendant, on prendra des pincettes par précaution, bien entendu.