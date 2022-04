Battlefield 2042 : Le patch 4.0 promet de corriger plus de 400 bugs

Plusieurs mois après sa sortie, Battlefield 2042 n’est toujours pas tiré d’affaires. Le jeu de DICE a été contraint de repousser sa saison 1 à cet été afin de travailler sur de multiples patchs censés corriger les défauts majeurs du titre. Une nouvelle mise à jour est sur le point d’arriver, la version 4.0, et selon le community manager de DICE, cette update devrait apporter beaucoup, beaucoup de correctifs.

Update 4.0 for #Battlefield 2042 is set to go live next week, with the Patch Notes going live at the start of that week too.

There are over 400+ Individual Fixes, Bugs, and QoL Improvements to go through next week.

Here are some key bits until the Patch Notes go live. pic.twitter.com/vh1VZV5Y76

— Kevin Johnson (@T0TALfps) April 13, 2022