Battlefield 2042 : La bêta arrive dès le 6 octobre prochain

Il y a peu nous apprenions que Battlefield 2042 subissait un malheureux report à novembre 2021. Depuis ce jour, les questions commençaient à se former sur la toile concernant la date pour la fameuse bêta du prochain hit d’Electronic Arts.

Pas plus tard qu’aujourd’hui, EA a annoncé que la bêta ouverte de Battlefield 2042 se tiendra entre le 6 et le 9 octobre 2021. De plus, l’éditeur en a profité pour dévoiler les configurations requises pour le faire tourner sur PC.

Rejoignez le champ de bataille soldat

Ainsi, la bêta ouverte de Battlefield 2042 sera disponible du 8 au 9 octobre 2021 pour tous les joueurs et les joueuses. Cependant, celles et ceux ayant précommandé le jeu ou qui sont membres EA Play auront un accès anticipé du 6 au 7 octobre. A savoir que, le préchargement débutera le 5 octobre prochain, et la bêta sera disponible sur toutes les plateformes où sortira le jeu.

Dans cette bêta, nous pourrons retrouver le mode conquête, qui est iconique à la licence Battlefield. De plus, nous pourrons nous aventurer sur la toute nouvelle carte du jeu, Orbital. À savoir que, les règles du mode conquête changent, puisqu’au lieu d’avoir des drapeaux individuels, nous aurons plusieurs secteurs renfermant des drapeaux à capturer.

Concernant les configurations PC, autant dire que les joueurs et les joueuses n’auront pas besoin d’une 3080 pour le faire tourner correctement :

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur (AMD) : AMD Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 5 3600 Processeur (Intel) : Core i5 6600K

: Core i5 6600K Mémoire : 8 Go de RAM

8 Go de RAM Mémoire vidéo : 4 Go

4 Go Carte graphique (NVIDIA) : Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Nvidia GeForce GTX 1050 Ti Carte graphique (AMD) : AMD Radeon RX 560

AMD Radeon RX 560 DirectX : 12

12 Connexion en ligne : connexion Internet 512 Ko/s ou plus rapide

connexion Internet 512 Ko/s ou plus rapide Espace libre disque dur : 100 Go

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur (AMD) : AMD Ryzen 7 2700X

AMD Ryzen 7 2700X Processeur (Intel) : Intel Core i7 4790

Intel Core i7 4790 Mémoire : 16 Go

16 Go Mémoire vidéo : 8 Go

8 Go Carte graphique (NVIDIA) : Nvidia GeForce RTX 3060

Nvidia GeForce RTX 3060 Carte graphique (AMD) : AMD Radeon RX 6600 XT

AMD Radeon RX 6600 XT DirectX : 12

12 Connexion en ligne : connexion Internet 512 Ko/s ou plus rapide

connexion Internet 512 Ko/s ou plus rapide Espace libre disque dur : 100 Go SSD

Battlefield 2042 sera disponible le 19 novembre prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et sur PC.