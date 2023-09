Baten Kaitos I & II HD Remaster, le retour tant attendu : notre avis sur le remaster

Après des années de spéculations et de rumeurs, Nintendo a enfin annoncé, lors de son Direct de février dernier, le retour de la licence de Monolith Soft. Cette annonce a suscité à la fois de l’enthousiasme mais aussi, déjà, de la déception. En effet, Bandai Namco a fait le choix d’apporter quelques améliorations graphiques et ergonomiques aux deux jeux sans proposer de traduction française pour Baten Kaitos Origins, pourtant très attendue. Finalement, on est en droit de s’interroger : ce remaster, vendu au prix de 49,99€, vaut-il la peine d’être acheté, malgré une traduction partielle ?

Deux jeux d’exception

Difficile de ne pas se réjouir de l’arrivée de Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l’Océan perdu et Baten Kaitos Origins sur Switch tant ces deux pépites sont bourrées de qualités. En premier lieu, il faut rappeler que les graphismes sont d’une qualité exceptionnelle pour l’époque. Les environnements, très détaillés, sont d’une beauté singulière. La bande originale (Motoi Sakuraba), tout simplement somptueuse, a également marqué les esprits des joueurs qui ont eu l’occasion de découvrir l’univers de Baten Kaitos sur Gamecube.

C’est surtout l’originalité du gameplay qui a permis à la licence de se distinguer des autres RPG. Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l’Océan perdu a su innover, que ça soit dans ses phases d’exploration mais aussi (et surtout) par son système de combats unique. Ces derniers se déroulent au tour par tour mais plutôt que de choisir une attaque parmi une liste de capacités, le joueur doit utiliser un deck de cartes, appelées « Magnus », qui représentent des armes, des sorts ou des objets divers.

Cette dimension deck-building est tout à fait passionnante et apporte un vrai sentiment de fraicheur : il faut gérer son deck avec soin, le modifier en fonction des besoins et fouiller les environnements pour trouver de nouveaux Magnus. Certaines cartes peuvent d’ailleurs évoluer avec le temps et voir leurs effets modifiés. Ainsi, une carte « lait » devient du « yaourt » si elle n’est pas utilisée rapidement. De plus, certains combos permettent de créer de nouvelles cartes. Par exemple, associer les cartes « Riz à sushis », « Poisson pourri » et « Wasabi deluxe » crée des « Sushis empoissonnés », avec des statistiques d’attaque plutôt intéressantes. Au total, le jeu comporte plus de 1000 Magnus différents et 140 combos à découvrir. Bref, il y a de quoi s’occuper.

Il est vrai que les combats de Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l’Océan perdu souffrent d’une certaine lenteur mais Baten Kaitos Origins a apporté des modifications au gameplay pour les rendre plus dynamiques sans trahir l’héritage du premier opus. Les deux jeux proposent chacun une aventure riche avec une quête principale bien rythmée, pleine de rebondissements et traversée par des questionnements matures. Les personnages ont profité d’un réel travail d’écriture : ils possèdent tous un caractère et une identité propres qui les rend attachants. Le joueur se voit attribuer un rôle d’ange gardien et les principaux protagonistes, Kalas et Sagi, cherchent régulièrement à interagir avec lui. En brisant cette frontière entre réel et fiction, Baten Kaitos établit une relation forte entre le joueur et le personnage. Le sentiment d’immersion n’en est que plus puissant.

Qu’en est-il des améliorations ?

La licence Baten Kaitos, à défaut de bénéficier de suite, mérite amplement ce remaster, mais les améliorations apportées par cette version Switch sont-elles suffisantes ? L’apport principal est l’apparition d’un nouveau menu avec les paramètres que voici (modifiables à tout moment en dehors des combats) :

Pas de rencontre : Oui/Non

KO immédiat : Oui/Non

Vitesse de jeu : 100/200/300%

Vitesse de combat : 100/200/300%

Résultats simplifiés du tour : Oui/Non (uniquement pour Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l’Océan perdu)

Combat automatique : Oui/Non

La plupart des options proposées ont pour objectif de fluidifier l’expérience de jeu, principalement durant les combats. Ainsi, il est désormais possible de désactiver purement et simplement les rencontres. C’est l’option parfaite si vous n’avez pas envie de vous arrêter tous les cinq mètres pour combattre. Le personnage a la tête du groupe se dote d’une texture en pointillé d’une esthétique douteuse mais diablement efficace pour éviter toutes les rencontres indésirables.

Il est également possible d’augmenter la vitesse de jeu (notez d’ailleurs que c’est l’ensemble du jeu qui est accéléré et pas seulement les déplacements de l’avatar) et celle des combats. Il est vrai que ces derniers pouvaient déjà sembler longs à l’époque. Malheureusement, l’accélération ne peut se faire qu’en X2 ou en X3. Un entre deux (X1,5 par exemple) aurait été appréciable. En effet, les combats sont pratiquement injouables en X2 car le jeu est trop rapide. La seule solution pour profiter de cette option est d’activer les combats automatiques (option qui rend d’ailleurs le farm moins fastidieux). Le KO immédiat et la suppression des résultats simplifiés par tour sont à nos yeux les améliorations les plus pertinentes car elles améliorent réellement le confort de jeu ; les combats gagnent en harmonie.

Des choix difficilement compréhensibles

L’ajout des options précitées ne permet pas de justifier un prix de vente qui s’élève à 49,99€. Nous attendions plus de ce Remaster HD. Alors, certes, les environnements et les personnages principaux ont bénéficié d’un petit lifting et la cinématique d’introduction a été entièrement retravaillée pour un rendu plus joli. Tant qu’on se limite au mode portable de la Switch, le rendu graphique reste propre et c’est avec plaisir que l’on redécouvre la direction artistique de la licence.

Le passage en format 16:9 a dû être un défi pour l’équipe de développeurs mais le travail ne semble pas avoir été mené à son terme : l’écran des boutiques est entouré de part et d’autre de bandes noires. Il s’agit peut-être d’un détail, mais il est difficile de ne pas le remarquer. Sur le plan purement technique, le remaster peine à convaincre : les chutes de framerate sont courantes, les transitions entre les écrans sont régulièrement saccadées et quelques attaques sont buguées. Nous attendons donc de pied ferme un patch qui règlera ces problèmes.

Plusieurs choix difficilement compréhensibles ont été opérés. Nous avons déjà cité l’absence de traduction française pour le second opus et nous pouvons ajouter la disparition du doublage anglais, pourtant disponible dans la version européenne de Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l’Océan perdu. Reste uniquement le doublage japonais.

En fin de compte, Baten Kaitos I & II HD Remaster s’inscrit dans la lignée des remasters qui fleurissent actuellement dans le paysage vidéoludique. Les éditeurs capitalisent sur le succès ou la renommée d’un jeu, mais trop souvent, ils se limitent au strict minimum, laissant un sentiment amer de déception. L’intérêt de cette version Switch réside dans son accessibilité. D’une part, il n’est plus nécessaire de recourir à un émulateur ou de débourser des centaines d’euros pour acheter les jeux d’origine. D’autres part, les nouvelles options rendent la progression dans l’aventure un peu plus aisée. Finalement, il appartient à chacun de juger si cela justifie l’achat de Baten Kaitos I & II HD Remaster.