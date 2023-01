Accueil » Actualités » Baten Kaitos: Les Ailes éternelles et l’Océan perdu Remake serait en développement et exclusif à la Switch

L’ère de la Nintendo Gamecube nous a permis d’expérimenter bon nombre de JRPG très marquants dont un certain Baten Kaitos: Les Ailes éternelles et l’Océan perdu. A l’heure où les remake et remaster de grands jeux du passé sont de plus en plus présents, on est en droit d’esperer le retour de celui-ci. En effet, selon les sources du site Exputer, Baten Kaitos: Les Ailes éternelles et l’Océan perdu Remake serait enfin dans les cartons.

Avec Monolith Soft, Nintendo et Bandai Namco aux manettes

Véritable JRPG culte de la Gamecube, Baten Kaitos: Les Ailes éternelles et l’Océan perdu a marqué les esprits de bon nombre de joueurs au même titre que Tales of Symphonia ou encore Skys of Arcadia (dont on espère aussi qu’il sortira un jour via un remaster ou un remake). Beaucoup attendent de pouvoir y rejouer proprement via des portages sur les consoles actuelles.

Selon les sources du site Exputer, nous pourrions avoir bien mieux que ça avec un remake exclusif à la Nintendo Switch. Les journalistes auraient ainsi observé des éléments graphiques du titre toujours en développement, mais sans pouvoir les publier pour le moment. Il serait apparemment prévu pour sortir cet été avec une annonce aux alentours de la période E3/Summer Game Fest.

L’information la plus intéressante est que le développement aurait été confié au studio Monololith Soft (qui a sorti Xenoblade Chronicles 3 dernièrement), qui était déjà à l’origine du titre Gamecube, avec l’appui de Bandai Namco. Etant donné que Monolith Soft appartient désormais à Nintendo, le constructeur japonais superviserait activement le développement.

Le site a déjà fait fuiter quelques informations sur différents jeux et il n’est pas vraiment connu pour crier aux loups. On peut alors légitimement croire à cette rumeur en attendant d’avoir plus d’informations concrètes. On rappelle d’ailleurs que Bandai Namco avait redéposé le nom de domaine de ce Baten Kaitos en juin 2021. Cela pourrait donc indiquer que le projet serait en route depuis environ deux ans. Le site suppose également que le prequel, Baten Kaitos Origins, mais contrairement au premier, rien n’est certain.

Le site n’est toutefois pas en mesure de dire si le remake sera aussi profond qu’un Final Fantasy VII Remake ou bien un peu plus léger (entre le remaster et le remake) comme NieR Replicant ver.1.22474487139… On sait que la nouvelle ferait des heureux et pourrait toucher un nouveau public. Cela pourrait même ouvrir la voie à un Baten Kaitos 3 comme l’avait déjà évoqué le producteur du premier opus, Yasuyuki Honne.