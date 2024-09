Ballad of Antara : L’impressionnant jeu d’action free-to-play dévoilé lors du dernier State of Play nous en montre bien plus en vidéo

Le free-to-play à surveiller ?

Cette grosse présentation de gameplay nous dit plus ou moins tout ce qu’il faut savoir des mécaniques de Ballad of Antara. Pas besoin de nier l’évidence, le jeu vient lorgner sur la formule du Souls-like avec des fonctionnalités très similaires (les feux de camp) et une approche des ennemis qui est tout à fait semblable. Puisque le jeu est chinois, nul doute qu’il sera maintenant comparé à Black Myth Wukong. Néanmoins, il a pour particularité de nous faire incarner plusieurs personnages disposant de compétences différentes, en allant même jusqu’à des attaques ultimes signatures.

Si l’on voulait venir chatouiller le SEO pour faire plaisir à Google, on aurait titré cet article « quand Elden Ring rencontre Genshin Impact », mais respectons nous un peu. Ceci étant dit, il est vrai que la mécanique de changement de personnage est un peu similaire à celle du jeu de HoYoverse, ou du moins assez proche de celle de Zenless Zone Zero, avec des contres à effectuer au bon moment en changeant de héros (pour ne citer qu’un exemple récent). On notera également que l’enfant qui nous accompagne ne sera pas qu’un boulet, mais puisque son aide sera précieuse en combat.

Toujours pas de date à se mettre sous la dent pour ce Ballad of Antara, qui est prévu sur PlayStation 5. Et pas seulement, puisque l’on apprend qu’une version PC sera aussi de la partie, tout comme une version… mobile. C’est un free-to-play après tout. Reste à voir comment le jeu tournera sur les plateformes iOS et Android.