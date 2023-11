Baldur’s Gate 3 se met à nouveau à jour avec un patch corrigeant un millier de détails

Un peu d’accessibilité en plus, ce n’est pas de trop

Vous pouvez d’ores et déjà télécharger ce nouveau patch, qui a été longuement préparé par le studio. On ne passera pas en revue le millier de bugs corrigés par cette mise à jour, puisqu’il est possible de retrouver le patch note complet sur le site officiel du jeu (prenez une boisson chaude et un plaid, la lecture devrait vous occuper un moment).

On retiendra donc les éléments essentiels de cette update, à savoir l’ajout de nouveaux paramètres d’accessibilités pour les personnes daltoniennes, qui pourront maintenant choisir entre la protanopie, la deutéranopie ou la tritanopie pour déterminer la couleur de certains éléments, comme les portraits de groupe. Ce patch apporte aussi la possibilité de personnaliser davantage l’apparence des mercenaires lorsque vous recrutez ces derniers.

Baldur’s Gate 3 est disponible sur PC et PS5, et une version Xbox Series sortira plus tard dans l’année. N’hésitez pas à consulter notre guide du débutant pour bien commencer votre aventure.