Baldur’s Gate 3 : Larian promet qu’il y aura du stock pour tout le monde pour l’édition physique du jeu

Pour le moment, l’édition physique de Baldur’s Gate 3 n’est en vente que sur le site de Larian, et commander un exemplaire peut s’avérer compliqué. Mais même si des problèmes pourraient survenir dans les prochains jours, Michael Douse de Larian Studio veut nous rassurer en indiquant que l’édition Deluxe n’est pas une édition limitée, et qu’elle sera remise en stock à chaque fois qu’il y aura de la demande :

Une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui comptaient craquer pour cette édition physique, mais qui ne voulaient pas forcément acheter le jeu avant plusieurs mois. N’achetez donc pas votre exemplaire chez n’importe quel revendeur si vous souhaitez ne pas vous faire avoir.

We confirmed a minimum order but we already blitzed past that in the first day, and the Q1 shipping date allows us to simply increase wave sizes without jeapordizing the shipping date so we expect any issues within that 4 month buffer window. WEIRDLY ORGANISED considering it’s us

— Very AFK (@Cromwelp) November 21, 2023