Balan Wonderworld fait le plein d’images et d’infos sur son univers

Officialisé cet été avant de présenter un peu de gameplay il y a environ deux semaines, Balan Wonderworld dévoile un peu plus son univers par l’intermédiaire de son réalisateur, Yuji Naka.

Personnages, Tims et ennemis

Notamment connu pour son travail sur la licence Sonic, le développeur s’est exprimé sur le site officiel de Square Enix afin d’introduire les différents personnages de l’action-platformer en 3D. Au cours des douze niveaux du jeu, les joueurs et les joueuses incarneront Leo Craig, un garçon de 15 ans au caractère de loup solitaire suite à une grosse dispute avec son meilleur ami, et Emma Cole, une fille qui a également 15 ans et dont la joie masque en fait l’insécurité.

Les deux protagonistes croiseront la route de Balan, le mystérieux maître de cérémonie qui fera office de guide, et Lance, un antagoniste sinistre qui piège les visiteurs en se servant de leur négativité pour créer des monstres appelés Négati. Ces derniers, que vous rencontrerez dans les mondes nés du cœur des douze habitants tourmentés de Wonderworld, feront tout pour vous empêcher d’arriver au bout de votre aventure.

Afin de vous aider à faire face aux nombreux dangers présents sur votre chemin, Square Enix a imaginé plus de 80 costumes, permettant de diversifier le gameplay, ainsi que des créatures baptisées les Tims. Créées par le bonheur ressenti par les gens dans le monde réel, elles possèdent différentes capacités, peuvent grandir et acquérir de nouveaux pouvoirs en changeant de couleur grâce à des gouttes.

Rappelons que le titre sera jouable en coopération locale dès sa sortie. En combinant les aptitudes de Leo et d’Emma, vous pourrez « effectuer des actions très intéressantes et peut-être même ouvrir de nouvelles voies. » Un aperçu des compétences des deux personnages est visible sur les six dernières images ci-dessous.

Balan Wonderworld sera disponible le 26 mars 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et Switch.