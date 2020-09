Balan Wonderworld précise sa date de sortie et diffuse du gameplay

Dévoilé pour la toute première fois en juillet dernier par Square Enix, Balan Wonderworld, développé par Arzest, a profité du Nintendo Direct Mini du 17 septembre pour nous annoncer qu’il sortira le 26 mars 2021. En complément, nous avons eu droit à un nouvel extrait de gameplay du titre.

Un esprit rétro jusque dans ses animations

Ce platformer 3D, où l’on retrouve notamment Naka Yuji et Oshima Naoto au développement, s’inspire logiquement de Sonic ou encore de NiGHTS into Dreams, que les deux développeurs ont créé. On retrouve d’ailleurs pas mal de faux airs du second jeu cité en voyant les nouvelles images du jour.

Cela étant, et peut-être n’est-ce pour l’instant qu’une impression réservée à la Nintendo Switch, mais le trailer ne respire pas véritablement la modernité lorsque l’on voit les animations ou certaines textures du décor. Ceci mis à part, le rendu est coloré et évoque un ton plutôt festif, où il sera même possible de s’y aventurer en coop. De plus, avec un total de 80 costumes aux effets et capacités différentes, le gameplay mise sur une palettes de mouvements variée pour progresser tout au long des niveaux.

Balan Wonderworld sortira le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X | S.