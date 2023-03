Baladins : Le jeu d’aventure multijoueur trouve un éditeur et sortira en 2024

Parmi les jeux qui ont été mis en avant lors de notre AG French Direct, vous vous souvenez peut-être du coloré Baladins, un jeu d’aventure en coopération qui promet de récréer une expérience de jeu de plateau avec des décisions qui vont influer sur le cours de votre périple. Depuis sa présentation, le titre a beaucoup avancé au sein du studio Seed by Seed et a même réussi à séduire un éditeur, à savoir Armor Games Studios.

Un renfort pour cette aventure pas comme les autres

Jean Nicolas, co-fondateur de Seed By Seed, nous explique ce choix d’éditeur :

« Nous suivions Armor Games et son équipe depuis un certain temps, et il était clair que leurs valeurs étaient alignées sur les nôtres. Donc, nous étions vraiment heureux d’avoir une discussion à propos de Baladins, et nous pensons que le jeu s’intégrerait bien dans le portfolio d’Armor Games. Ils ont proposé un plan qui nous permettrait de développer le jeu complet que nous avions en tête, d’apporter de nouvelles fonctionnalités et du contenu qui étaient importants pour nous. Alors ça fonctionne très bien, et ils semblent vraiment aimer le jeu ! C’est très encourageant. Nous voulons bien entendu travailler avec des gens enthousiastes à propos de notre projet, cela fait toute la différence. »

L’arrivée d’un éditeur est une bonne nouvelle pour Baladins, qui dispose maintenant d’un appui solide pour terminer la fin de son développement. Et il ne faut d’ailleurs pas attendre que cela arrive de sitôt : le studio indique que Baladins est pour le moment prévu pour sortir l’année prochaine, en 2024, sur PC et sur consoles. Les plateformes restent encore à déterminer.

D’ici là, vous pouvez toujours consulter notre premier aperçu du jeu ainsi que notre interview avec Jean Nicolas et Thaïs Arias de Seed by Seed.