Baladins : Le RPG tout mignon sera disponible dans quelques jours seulement sur PC avant d’arriver plus tard sur consoles

Pour réveiller le saltimbanque qui sommeille en vous

C’est avec un nouveau trailer que le studio Seed by Seed nous dévoile la date de sortie de son jeu. Il nous donne rendez-vous pour le 15 mai prochain, date à laquelle Baladins sera disponible sur PC via Steam. Des versions PlayStation et Nintendo Switch ont d’ores et déjà été annoncées, mais elles n’arriveront que plus tard, sans plus de précisions pour le moment.

Pour rappel, Baladins nous propose d’incarner des aventuriers pas comme les autres, qui vont vivre des aventures qui vont sans cesse changer grâce à vos choix. Un titre qui s’inspire grandement des jeux de rôles sur table, avec la possibilité de changer du tout au tout son expérience en prenant un personnage différent, ou même en vivant l’aventure à plusieurs puisque le jeu est jouable jusqu’à quatre. Une démo est disponible sur Steam si vous souhaitez essayer ce Baladins.