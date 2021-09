Back 4 Blood tient son trailer de lancement

Plus qu’une dizaine de jours avant la sortie de Back 4 Blood, le très attendu successeur spirituel de Left 4 Dead, développé par les créateurs du premier volet : Turtle Rock Studios. En attendant son arrivée, le titre s’offre un ultime trailer qui ne fait clairement pas dans la dentelle !

Dix petits jours et puis sang va

Il n’est pas encore disponible, pourtant Back 4 Blood déchaîne déjà les passions. Nous apprenions en effet il y a quelques temps que sa beta connaissait un véritable succès sur Steam. Et il ne faut pas chercher loin pour comprendre pourquoi. D’abord parce que le titre est littéralement un Left 4 Dead 3 qui ne porte pas le même nom. Mais aussi parce que ce qu’il propose est clairement enthousiasmant. On vous invite à retrouver notre avis préliminaire à cette adresse d’ailleurs !

Bref, à une dizaine de jours de sa sortie, ce jeu de shoot dans un univers post apocalyptique s’offre déjà un trailer de lancement. Une vidéo très courte, très sanglante aussi, qui donne le ton de ce que devrait être son aventure. Rappelons que Back 4 Blood est un FPS orienté coopératif (et plus généralement multijoueur), mais qu’il sera possible d’y jouer en solo. Notez cependant qu’une connexion internet sera nécessaire pour pouvoir le lancer, même si vous ne souhaitez pas rejoindre ou créer de partie multi. Vous voilà prévenus.

Back 4 Blood est attendu pour le 12 octobre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X | S. Il sera par ailleurs disponible day one dans le Game Pass de Microsoft.